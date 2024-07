Thommy Schiavo, ator de 'Pantanal' que morreu aos 39 anos, tem cenas inéditas em ‘Guerreiros do Sol’

O ator Thommy Schiavo, que morreu aos 39 anos após sofrer uma queda acidental, deixou cenas gravadas para a ainda inédita novela “Guerreiros do Sol”, prevista para estrear na Globoplay em 2025.

O trabalho mais recente do artista na televisão foi em “Pantanal”, novela das nove na qual interpretou o peão João Zoinho.

A próxima obra de Thommy propõe uma releitura da história dos cangaceiros Lampião e Maria Bonita. Na participação na novela ambientada no sertão, o ator interpreta um policial.

O elenco principal de “Guerreiros do Sol” é formado por nomes como Isadora Cruz, Tomás Aquino, José de Abreu, Alexandre Nero, Lucas Galvino, Alinne Moraes, Osmar Prado, Nathalia Dill e Irandhir Santos, entre outros.

Segundo a Delegacia Especial de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá, Thommy Schiavo morreu após sofrer uma queda acidental de um prédio de dois andares na capital mato-grossense. Ele teria perdido o equilíbrio perto do parapeito do edifício. As circunstâncias estão sendo investigadas.

O ator estreou na TV Globo em 2006 e, de lá para cá, participou de novelas como “Beleza Pura”, “Paraíso”, “Escrito nas Estrelas” e “Império”, entre outras.