Carol Nakamura fala sobre término com Guilherme Leonel pela primeira vez

Carol Nakamura, de 42 anos, se disse ‘chocada’ com a postagem nas redes sociais do então marido, Guilherme Leonel, de 33 anos, que anunciou o fim do casamento. "Eu fiquei chocada, né, mas cada um sabe o que faz e o que fala", disse ela.

"Tenho um carinho muito grande pelo Guilherme. Acho que tivemos um casamento muito lindo e, infelizmente, ele postou o que quis postar no momento. Acredito eu que ele tenha se arrependido, porque esse post não existe mais, mas só desejo o bem dele", diz ela.

A atriz disse ainda que não desistiu de amar pois “acredita no amor”, e que desde a postagem não voltou a falar com Guilherme. "Não. Dar tempo ao tempo é a melhor coisa. Mantenho sempre carinho, amizade e respeito", explica.

Anúncio do término nas redes sociais

Em maio deste ano, Guilherme fez uma publicação com uma foto em preto dele com Carol em seu perfil anunciando o fim do casamento e de ter recebido “ingratidão” dentro da relação. No entanto, a publicação foi deletada e não está mais disponível.

No texto, o ex-marido de Nakamura desabafou sobre suas insatisfações dentro do relacionamento, dizendo que "lutou pela relação" e que, atrás das câmeras e das redes sociais, nunca era "o suficiente" para a bailarina.