Mari Bridi comenta retorno à TV após separação: 'Voltar a atuar foi um presente'

A atriz Mari Bridi celebrou seu retorno à TV após 20 anos afastada das novelas. A artista está confirmada no elenco de “Êta mundo melhor”, folhetim que estreia na faixa das 18h da Globo no dia 30 de junho.

“Eu pensei que tivesse perdido meu lado atriz. Comecei a trabalhar com internet, o que é muito prazeroso. Me divirto os meus seguidores e é uma coisa que eu vou continuar fazendo. Mas voltar a atuar foi um presente. Eu recebi uma ligação ano passado me convidando para participar do Potencializa, da Globo, que é um projeto sensacional, que trabalha não só com atores de todos os lugares do Brasil, como preparadores. Para mim foi transformador porque eu senti realmente o meu lugar de atriz voltando muito forte. Depois, surgiu a oportunidade de voltar e fazer a novela. Foi incrível", disse ela durante a coletiva de imprensa da novela.

O retorno de Mari acontece após a separação do ator Rafael Cardoso. O divórcio conturbado foi notícia na imprensa por diversos motivos. Rafael chegou a dizer que tanto ele como a ex-mulher perdoaram traições um do outro durante o matrimônio. O ator também invadiu a casa da ex-sogra, a jornalista Sônia Bridi, e destruiu o carro dela.

Mari ainda contou que atuar era uma coisa que ela gostava de fazer e que havia se perdido. “A minha personagem é divertida. Ela vai chegar no capítulo 30, vai demorar um pouquinho para entrar, mas já entra dando uma bagunçada no ambiente”.

A atriz esteve no elenco de “Malhação”, em 2004, e “Floribella”, em 2005. Ela e Rafael são pais de Aurora e Valentim, e ficaram casados por 16 anos.