Neymar e Amanda Kimberlly promovem festa com tema jardim para primeiro ano da filha; veja fotos

Neymar Jr surpreendeu os convidados da festa de comemoração do primeiro aninho da filha Helena, fruto do relacionamento com Amanda Kimberly. A festa, inicialmente planejada para acontecer no próximo sábado, foi remanejada para esta quinta-feira (3), e se tornou uma celebração mais intimista.

A comemoração, que foi antecipada por questões logísticas, teve como temática “jardim”, e ocorreu em uma casa de veraneio em Jundiaí, interior de São Paulo, para familiares e amigos dos pais.

A expectativa era de que Neymar aparecesse com a esposa, Bruna Biancardi, e a filha do casal, Mavie, de 1 ano. Registros de produtores que trabalhavam no evento dão conta de que o jogador chegou de helicóptero. Rafaella Santos, irmã do atacante, amiga de Amanda e madrinha de Helena, também era esperada.

Flores por todo lugar

De acordo com o portal LeoDias, a decoração foi delicada, contando com “elementos florais e tons suaves de rosa e amarelo”. Assim que entravam no local, os convidados viam um letreiro de boas-vindas com as iniciais da pequena Helena (HAS), feito de flores cor-de-rosa.

As iniciais também estampam a papelaria, doces e outros detalhes do evento. Flores também estavam nas longas mesas disponíveis para os convidados. Para os pequenos, brinquedos, lembrancinhas e um carrinho de algodão doce fez a animação.

E não podia faltar uma banda de pagode, escolhida por Amanda, para animar ainda os convidados. A casa da festa conta com quadra de beach tênis, quadra de tênis, campo de futebol, piscina, sauna, academia, cinema, salão de jogos, casinha de boneca e um mirante para apreciar o pôr do sol.

Veja fotos da festa

Legenda: Ambiente inteiramente decorado Foto: Reprodução

Legenda: O ambiente, a céu aberto, contou com estruturas e enfeites personalizados Foto: Reprodução

Legenda: Apesar de toda a estrutura, festa foi considerada intimista Foto: Reprodução

Legenda: Doces foram feitos de maneira personalizada Foto: Reprodução