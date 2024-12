Irmã de Neymar publica foto beijando Gabigol, mas apaga logo em seguida

A influenciadora digital Rafaella Santos publicou uma foto beijando o jogador de futebol Gabigol, mas apagou logo em seguida. No entanto, os fãs do casal conseguiram salvar a foto antes dela sair do ar. A imagem romântica confirma que os dois reataram o namoro.

Já existiam suspeitas do retorno do relacionamento, já que no início de dezembro eles fizeram juntos uma viagem para o Japão, e apareceram no fundo das fotos um do outro.

Idas e vindas

A irmã de Neymar e o jogador vivem um relacionamento de idas e vindas. Eles ficaram pela primeira vez em 2015. No entanto, o namoro só foi assumido em 2017. Entre términos e recomeços, o casal havia se separado definitivamente em setembro de 2023.

Segundo a “Quem”, Rafaella e Gabigol estão juntos em Trancoso, na Bahia, para o Réveillon.