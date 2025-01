Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (2)

A novela 'Cabocla' desta quinta-feira (2) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Macário garante a Xexéu que foi Boanerges quem quis incriminá-lo.

Resumo completo de 'Cabocla' desta quinta-feira

Macário garante a Xexéu que foi Boanerges quem quis incriminá-lo. O delegado pergunta a Felício se os capangas que lhe bateram eram das redondezas. Felício explica ao delegado que os homens estavam com o rosto coberto. Zuca manda um recado para Neco para ele vir encontrar Belinha. Bina se preocupa com a doença de Luís, mas Zé a tranquiliza. Chico começa a sentir uma dor muito forte. Bina percebe que ele está realmente doente. Tobias tenta dar um beijo em Mariquinha, que fica com raiva dele e lhe dá um tapa, deixando-o pasmo. O delegado pede para conversar com Boanerges e pergunta se é verdade que Macário ameaçou Justino em sua presença.

Neco vai visitar Belinha, mas ela diz que não pode ser vista com ele. Neco fica chateado. Zuca diz a Belinha que ela vai acabar perdendo Neco. Boanerges se recusa a responder de forma direta às perguntas do delegado. Justino aconselha Neco a esquecer Belinha. Pepa gosta de saber que Mariquinha deu um tapa em Tobias. Tobias garante a Generosa que vai se vingar de Justino de um jeito que vai doer bastante. Luís diz a Boanerges que o delegado está desconfiado de que o mandante da tocaia tenha sido Macário. Boanerges teme que o povo vá pensar que Macário ordenou a tocaia a mando dele. Macário pede para conversar com Boanerges.

Macário garante a Boanerges que o delegado está tentando incriminá-los e lhe propõe um acordo. Tobias conta para Tomé que Mariquinha lhe deu um tapa. Tomé diz a Tobias que vai se zangar com ele se ele fizer algum mal para Mariquinha. Pepa fala para Mariquinha que ela não tem que esquecer Tobias, mas aprender a lidar com ele. Boanerges aceita se aliar novamente a Macário. Chico é operado pelo Dr. Teles. Emerenciana fica revoltada ao saber que Boanerges se aliou a Macário e diz que não vai receber nem a ele nem a Xexéu em sua casa. Tomé e Tobias decidem tentar comprar umas vacas de Boanerges com o dinheiro que receberam de Justino.

Boanerges manda que eles escolham as vacas que quiserem. Emerenciana pede que Boanerges seja generoso com eles. Tina e Generosa sonham em tocar as terras da família em paz. Boanerges dá as vacas de presente a Tobias e Tomé. Macário e Xexéu vão até a delegacia e tentam descobrir dados sobre a investigação, deixando o delegado desconfiado. Boanerges fala para Neco que Macário e Xexéu passaram para seu lado. Neco pergunta a Boanerges se ele ofereceu a mão de Belinha em troca da aliança. Boanerges fica furioso e parte para cima de Neco.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.