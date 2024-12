Justiça argentina acusa cinco pessoas por morte de Liam Payne

A Justiça da Argentina processou cinco pessoas por ligações com a morte do antigo membro da banda One Direction Liam Payne, morto em outubro deste ano. O cantor de 31 anos estava hospedado em um hotel em Buenos Aires quando caiu da janela do terceiro andar.

Foram processadas Gilda Martin, gerente do hotel; Esteban Grassi, empregado; e Roger Nores, amigo de Payne, foram acusados de homicídio involuntário, segundo a Procuradoria Nacional Penal e Correcional da Argentina, que foi mencionada pelo jornal Telegraph.

Outras duas pessoas foram processadas por fornecerem drogas para o cantor. Braian Paiz e Ezequiel Pereyra trabalhavam no Hotel CasaSur Palermo, onde o artista estava hospedado.

O site de notícias argentino Infobae afirmou que o juiz responsável pelo caso ordenou a prisão preventiva de dois dos cinco acusados. Em novembro, já havia sido anunciado que três pessoas foram acusadas pela morte do artista, mas sem que os seus nomes fossem divulgados.

Payne estava tentando escapar de seu quarto de hotel quando caiu do terceiro andar do hotel. O jornal britânico Daily Mail disse que a equipe do hotel sabia que o artista havia ameaçado usar a sacada como forma de evitar ficar preso no local, de acordo com um relatório no qual o periódico teve acesso.

Em vídeo divulgado das câmeras de segurança do hotel, o ex-One Direction estaria "convulsionando" no saguão, uma hora antes de sua morte, devido ao uso de drogas. No entanto, os funcionários do hotel decidiram levar o cantor desacordado de volta para o quarto.