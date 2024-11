Polícia da Argentina prende três suspeitos de envolvimento na morte de Liam Payne

Três pessoas foram capturadas pela polícia argentina suspeitas de envolvimento na morte do cantor Liam Payne. O ex-integrante do One Direction, de 31 anos, morreu ao cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires em outubro.

De acordo com o portal de notícias Sky News, que recebeu um comunicado do escritório do promotor de Justiça Andres Steban Madrea, o trio deve responder por "abandono de pessoa seguido de morte", além de fornecimento e facilitação de entorpecentes.

Um dos investigados teria acompanhado Liam diariamente durante sua estadia em Buenos Aires. Outro era funcionário do hotel em que ele estava hospedado e um terceiro é acusado de fornecer drogas para o cantor.

Um exame toxicológico feito após a morte constatou a presença de álcool, cocaína, crack e outros entorpecentes no organismo de Payne.

'Perda de consciência'

O comunicado do Ministério Público aponta ainda que o ex-One Direction "não estava totalmente consciente ou estava passando por um estado de diminuição ou perda de consciência perceptível no momento da queda" do quarto em que estava hospedado.

Por causa disso, a polícia local não suspeita que o britânico tenha se machucado intencionalmente ou que exista o envolvimento direto de terceiros em sua morte. "No estado em que estava, não sabia o que estava fazendo", afirmou o promotor.

Durante a investigação sobre o caso, já foram ouvidas dezenas de pessoas, analisadas mais de 800 horas de vídeo de câmeras de segurança e conduzida uma "extração forense" do conteúdo do telefone do cantor. Segundo o MP, a apuração constatou que Payne recebeu "pelo menos quatro fornecimentos de narcóticos".