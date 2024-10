'Do no wrong', lançamento póstumo de Liam Payne, é adiado por produtor após críticas

Nesta sexta-feira (1º) os fãs de Liam Payne, que faleceu na Argentina em 16 de outubro, receberiam "Do No Wrong", lançamento póstumo do cantor. Entretanto, o single anunciado pelo produtor Sam Pounds foi adiado após uma reação negativa do público.

Através da rede social X (antigo Twitter), o profissional confirmou o adiamento e disse que a decisão foi em respeito à família do ex-membro do One Direction.

"Hoje estou decidindo segurar “Do No Wrong” e deixar essas liberdades para todos os membros da família. Quero que todos os lucros vão para uma instituição de caridade de escolha dele (ou como eles desejarem)", escreveu.

Em seguida, Pounds refletiu sobre a distância de tempo entre a morte de Liam e o lançamento do seu novo trabalho.

"Mesmo que todos amemos a música, ainda não é a hora. Ainda estamos todos de luto pela morte de Liam e quero que a família chore em paz e em oração. Todos nós vamos esperar", finalizou.

Antes do adiamento, fãs de Payne criticaram a decisão de lançar a música pouco mais de duas semanas depois do acidente que tirou a vida do cantor. "A máquina nunca para. É bem nojento", escreveu um usuário. "Um dia vocês perceberão que esse é o verdadeiro modelo de negócio da gravadora. Liam acabou de chegar ao fim do seu contrato", disse outro.

Agora, em resposta à decisão de Pounds, os usuários agradeceram pelo adiamento. "Obrigada, Sam... por esperar. Haverá um momento certo para isso no futuro... por enquanto lamentamos", elogiou um perfil.

Relembre o caso

Liam Payne morreu após cair da varanda de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. Um relatório preliminar da autópsia do artista mostra que ele havia consumido uma droga chamada de cocaína rosa, além de outros entorpecentes.

A polícia também trabalha com a hipótese que Liam já estar desacordado quando caiu, devido à posição em que o corpo foi encontrado.