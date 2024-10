Música de Liam Payne com Sam Pounds será lançada nesta sexta-feira (1º)

O cantor e compositor Sam Pounds anunciou no X, antigo Twitter, que a música feita em parceria com Liam Payne será lançada na sexta-feira (1º). Essa é a primeira música póstuma do artista, que faleceu na Argentina, no último dia 16 de outubro.

Eles gravaram a música “Do No Wrong”. “Rezo para que os anjos confortem vocês todos os dias enquanto ouvem. Rezo para que essa música seja uma bênção para Ruth, Bear e toda a família. E rezo para que essa canção encubra os ecos negativos”, escreveu Sam no X.

Liam Payne caiu da varanda de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. Um relatório preliminar da autópsia do artista mostra que ele havia consumido uma droga chamada de cocaína rosa, além de outros entorpecentes.

A polícia também trabalha com a hipótese que Liam já estar desacordado quando caiu, devido à posição em que o corpo foi encontrado.