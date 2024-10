Mãe de Nicolas Prattes reflete sobre gravidez da nora, Sabrina Sato

Gisele Prattes, de 44 anos, mãe do ator Nicolas Prattes, compartilhou um post nas redes sociais que faz uma reflexão sobre a gravidez da nora dela, a apresentadora Sabrina Sato, que anunciou a gestação do segundo filho aos 43 anos.

O post ainda fala sobre a gravidez de Gisele Bündchen, que também confirmou uma nova gestação, na segunda-feira (28): “Gisele e Sabrina mostram ao mundo a escolha de maternar após os 40 com saúde, quebrando preconceitos e no melhor momento da vida”.

A sogra, inclusive, já elogiou publicamente Sabrina, quando o namoro dela com Nicolas, de 27 anos, se tornou público. “A Sabrina é muito mais interessante no off do que na vida pública. E eu acho a mesma coisa do meu filho. Eu fico muito tranquila porque na minha cabeça faz todo sentido o Nicolas estar com uma mulher como a Sabrina”, disse, em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

Sabrina espera o primeiro filho de Nicolas, e os dois estão noivos. Ela já é mãe de Zoe, de 5 anos, fruto do casamento com Duda Nagle.