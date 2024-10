Ex-BBB Patrícia Leitte dá palestras motivacionais, seis anos após eliminação de reality

A cearense Patrícia Leitte, eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 18 com 94,26% dos votos, apontada como uma das “vilãs” da edição, parece ter superado a rejeição. Seis anos depois, Patrícia atua como ministrante, mentora e escritora.

Em post recente publicado em suas redes sociais, a cearense dá um breve testemunho do que passou e aparece completamente diferente, inclusive na aparência. “Quem me vê de pé hoje não sabe quantas vezes eu me vi no chão, sem saída e perdida, mas Cristo foi no fundo do poço me buscar, várias vezes. Participei do BBB 18 e saí com rejeição, sendo eliminada com mais de 94,26% dos votos. A exposição trouxe consequências pesadas: ataques incessantes nas redes sociais, rejeição pública e até bullying que afetou meu filho. Cheguei a um ponto tão crítico que pensei em tirar minha própria vida, mas foi ali, no momento mais sombrio, que Deus me resgatou”, iniciou ela.

Veja também Zoeira Grávida, Gisele Bündchen se sente 'sortuda' e planeja parto em casa, diz revista

“Ele enviou minha irmã na hora exata para me impedir de cometer esse ato desesperado. A partir desse momento, entendi que, mesmo nas cinzas, eu poderia renascer com a força que Ele me deu. Cristo não apenas me salvou, mas também me restaurou, trazendo uma nova visão de vida e me ensinando o valor da resiliência e da fé”, disse ainda.

Com sua conversão ao evangelho, Patrícia recebe atualmente muito apoio nas redes sociais, inclusive de famosos, como a cantora Solange Almeida. “Que maravilhosa”, escreveu a artista.

“É isso aí, amiga. Parabéns por ajudar tantas mulheres”, escreveu uma amiga da ex-BBB. “Eu sigo você Patrícia. Você é muito focada na academia, te admiro! Você tem um filho lindo, um marido que é muito seu parceiro. Que Deus esteja sempre com você e sua família”, escreveu ainda um seguidor.