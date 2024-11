Polícia investiga empresário, funcionário de hotel e traficante no caso da morte de Liam Payne

Segundo o jornal argentino La Nación, a polícia da Argentina está investigando três pessoas que poderiam ter ligação com a morte do cantor Liam Payne: um empresário argentino amigo do artista, um funcionário do hotel onde ele estava hospedado e um traficante. As autoridades, inclusive, já fizeram buscas na casa dos três.

A polícia, visitou ainda, além do hotel, um campo de golfe e casas localizadas em bairros e cidades próximas. Todos os endereços estariam ligados com os três mencionados pela polícia, que se tornaram réus no caso.

Veja também Zoeira Saiba valor da fortuna de Liam Payne e quem deve ficar com a herança do artista

O empresário é investigado por abandono porque não foi encontrado após a morte de Liam, mesmo que seu telefone estivesse no registro do hotel.

O artista teria usado cocaína antes de cair da varanda do hotel que estava hospedado, no terceiro andar do prédio, no último dia 16 de outubro. Além da droga, bebidas alcoólicas e medicamentos tarja preta foram encontrados no local.

O corpo do ex-integrante da banda One Direction saiu da Argentina na quarta-feira (6), com destino ao Reino Unido, onde deve receber homenagens dos fãs e ser enterrado.