Autópsia preliminar de Liam Payne aponta politraumatismos e hemorragia interna e externa

Uma autópsia preliminar do corpo de Liam Payne revela que o cantor teve uma morte instantânea. De acordo com o jornal argentino Clarín, o ex-integrante do One Direction faleceu de politraumatismos cranianos e "hemorragia interna e externa". O músico caiu do terceiro andar do hotel CasaSur, em Palermo, na Argentina, nesta última quarta-feira (16).

De acordo com a imprensa local, outras análises serão feitas para identificar se o corpo de Liam continha alguma substância que tivesse influenciado no seu estado de saúde. O jornal La Nación noticiou que antes de a polícia confirmar a morte do cantor, hóspedes do hotel chamaram as autoridades para lidar com um "homem agressivo".

Foram seis minutos desde que os policiais receberam o chamado até o achado do corpo do artista, na área interna do hotel, segundo Alberto Crescenti, chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME) da Argentina.

"Às 17h04 [local], através do 911, fomos alertados sobre uma pessoa que estava no pátio interno do hotel CasaSur. Poucos minutos depois, uma equipe local de socorristas chegou e confirmou a morte deste homem", informou a autoridade

A organização informou à imprensa argentina que Liam caiu de uma altura de 13 a 14 metros e que não houve chances de reanimação.

Nas investigações da polícia, foram encontradas bebidas alcoólicas e medicamentos para tratamento de epilepsia no quarto do músico. No pátio interno, onde o corpo do artista foi achado, a corporação também identificou uma garrafa de whisky, um isqueiro e o um celular.

O músico de 31 anos deixa um filho de 7 anos e uma legião de fãs inconsoláveis. Junto com Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson, ele ficou em atividade com o One Direction até 2016, quando começou uma carreira solo.