Mãe de Harry Styles presta homenagem a ex-One Direction Liam Payne

Anne Twist, mãe do ator e cantor Harry Styles, que também era da banda One Direction, lamentou a morte do britânico Liam Payne, aos 31 anos, na tarde dessa quarta-feira (16). O artista faleceu após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

"Era apenas um garoto...", escreveu Twist, com uma imagem de um coração partido. Nos comentários da publicação no Instagram, muitas mensagens de carinho a Anne, Harry e aos outros integrantes da boy band.

As irmãs de Zayn Malik, outro integrante do One Direction, que deixou a banda em 2015, também expuseram sentimentos. Doniya e Waliyha Malik publicaram fotos do cantor falecido.

"Descanse em paz. De coração partido", escreveu Doniya. "Eu não tenho palavras", pontuou a outra familiar, compartilhando outros registros de Payne com o irmão.