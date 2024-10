Liam Payne cancelou show no Brasil após infecção renal e adiou novo disco solo dias antes de morrer

O ex-integrante do One Direction Liam Payne, que faleceu aos 31 anos nesta quarta-feira (16), cancelou shows que realizaria no Brasil e outros países da América Latina em 2023. O britânico se apresentaria no festival The Town, no dia 7 de setembro, mas cancelou a participação devido a uma "grave infecção renal".

A participação dele foi substituída por Joss Stone. "É com pesar que devo dizer que não temos outra escolha senão adiar minha próxima turnê pela América do Sul. Durante a última semana estive no hospital com uma grave infecção renal, é algo que não desejaria a ninguém, e as ordens dos médicos são que agora preciso descansar e recuperar", comentou, na época.

Em vídeo publicado no Instagram, ele afirmou que estava animada para tocar no Brasil. "Obrigado como sempre pelo amor e apoio e esperamos vê-lo em breve", acrescentou, em discurso para os fãs.

Em 2021, Liam chegou a vir para o Brasil, para fazer um show privado em uma festa de aniversário de 15 anos, em Goiânia.

O cantor é mais conhecido por integrar o grupo One Direction com Louis Tomlinson, Harry Styles, Niall Horan e Zayn Malik. Em 2017, Liam lançou sua carreira solo.