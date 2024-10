Maya Henry, ex-noiva de Liam Payne, expôs violência no relacionamento meses antes da morte do cantor

Maya Henry, ex-noiva de Liam Payne, ex-One Direction que morreu nesta quarta-feira (16), publicou um livro baseado no relacionamento tóxico do casal há dois meses. A polêmica impactou a vida do cantor, pois na produção literária foram descritas cenas de agressão física e até um aborto.

Conforme Maya disse em entrevista à revista People, a personagem principal do livro, Mallory, é um "retrato" do que ela viveu em sua realidade.

"O que passei na vida real é muito parecido com o que Mallory passou no livro. Definitivamente tive algumas complicações e tive que ir sozinha para o hospital […] É por isso que quis incluí-lo no livro, porque vi tantas pessoas na internet falando sobre tomar a pílula abortiva e foi a coisa mais dolorosa para elas. É simplesmente incompreensível para mim que você possa dizer a uma mulher como ela vai se sentir", relembrou Maya em entrevista.

Semelhanças com a história de Liam

Na história do livro "Looking Forward", a personagem começa a namorar um homem que se torna famoso por meio de uma banda masculina formada em um programa de televisão. Liam entrou no One Direction por meio do realiy The X Factor.

Ainda no livro, o personagem se perdeu ao apresentar traços abusivos, pois estava decepcionado com sua carreira musical. Ele começa a usar drogas e fica ainda mais violento.

O ex-casal ficou junto entre 2018 e 2022, em meio a términos e até uma promessa de casamento. No mesmo ano, Liam começou a namorar a modelo Kate Cassidy, com quem esteve junto até sua morte.