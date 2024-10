Conheça a atriz Bella Campos, confirmada para ser Maria de Fátima em remake da novela 'Vale Tudo'

Após ganhar a aprovação do público com a personagem “Muda” na novela Pantanal, a atriz Bella Campos, de 26 anos, foi confirmada como parte do elenco do remake de “Vale Tudo”, previsto para estrear em 2025.

A atriz foi convidada para interpretar Maria de Fátima, filha de Raquel (Tais Araújo). Na primeira versão, as personagens foram vividas por Glória Pires e Regina Duarte, respectivamente.

Bella Campos, nome artístico de Isabella Karolina de Campos Siqueira Carmo, é natural de Cuiabá, capital do estado Mato Grosso, e se mudou para o Rio de Janeiro quando foi escalada pela TV Globo pela primeira vez em 2020. Ela iria fazer parte do elenco de uma edição de “Malhação”, que não foi ao ar devido à pandemia de covid-19.

Após o cancelamento do seriado, Bella participou do remake de “Pantanal” como Muda, papel de André Richa na primeira versão da novela.

A atuação de Bella no remake garantiu a ela o prêmio de “Melhor Atriz Coadjuvante” no concurso Melhores do Ano de 2022.

Personagens

Muda foi uma mulher que chegou à região do Pantanal em busca de vingança, mas não reproduzia nenhuma fala, o que lhe rendeu o apelido. Ao decorrer do enredo, ela se torna amiga da protagonista, Juma Marruá (Alanis Guillen) e se relaciona com Tibério (Guito Show).

Legenda: No remake de Pantanal, Muda vive um romance com Tibério Foto: Globo/Fábio Rocha

Em seguida, Bella participou da novela “Vai na Fé”, também da TV Globo. Na trama, ela interpretou a aluna de direito Jenifer, filha da protagonista Sol (Sheron Menezzes).

Nos bastidores, Bella conheceu MC Cabelinho, seu par romântico na novela. Os dois engataram em um relacionamento em outubro de 2022, ainda durante as gravações, e chegaram a anunciar um noivado. No entanto, em agosto de 2023, após rumores de que o cantor havia traído a atriz com a ex-affair Duda Mehdef, Bella anunciou o fim do romance, justificando o término “por motivos óbvios”.

Legenda: Além de viverem um casal na novela, Bella Campos e MC Cabelinho se relacionaram na vida real Foto: Globo/Paulo Belote

Bella também participou do longa “Cinco Tipos de Medo”, onde interpreta Marlene, com parceiros de elenco como Xamã, Bárbara Colen, Rui Ricardo Diaz e João Vitor Silva. O filme tem previsão de estreia ainda para 2024.