Entenda críticas de Bruna Biancardi a Amanda Kimberlly, ex-affair de Neymar: 'Coisas inverídicas'

Atual namorada do jogador Neymar, a influenciadora Bruna Biancardi usou as redes sociais, nessa terça-feira (15), para rebater críticas de que interferiria no relacionamento do atleta com a filha mais nova, Helena, de 3 meses, fruto do relacionamento dele com a modelo Amanda Kimberlly. A criadora de conteúdo é mãe da segundo filha do atacante, Mavie, de 1 ano.

Na ocasião, Biancardi disse que Kimberlly expõe a família na internet ao endossar boatos de rivalidade entre as duas, e destacou não ter recebido a mesma empatia que teve com a modelo durante o seu pós-parto. A informação de que a profissional estava esperando a terceira herdeira do craque surgiu na imprensa na época que Mavie tinha 3 meses.

Que pena que ela pensa dessa forma, e que pena que ela nunca me procurou para conversar, já que tem tanto pra falar. Ao invés disso, fica expondo as nossas vidas e filhas por aqui, baseada em coisas inverídicas." Bruna Biancardi Influenciadora

Tendo recentemente liberado os comentários nas redes sociais, a modelo foi flagrada curtindo diversas mensagens em que seus seguidores criticam a atual companheira de Neymar. "Teria receio de deixar minha filha perto de uma mulher assim. Nítido o incômodo com Helena"; "Toda vez que vejo a Kim, vejo pessoas com inveja dela, pessoas querendo vingança"; "Ela é um ser de luz, e isso dá raiva em quem não tem personalidade", foram algumas das sentenças atribuídas a Bruna e curtidas por ela.

"No momento em que decidi retomar o meu relacionamento com uma pessoa que tinha tido outra filha, deixei claro para ele que o convívio com a criança não seria um problema para mim. Muito pelo contrário. Aceitei o pedido que ele me fez de que iríamos nos ajudar com essa situação, que é nova para todos nós", detalhou a influenciadora.

Pensar que eu destrataria uma criança é muito triste! É doentio. A forma de tratamento seria a mesma que eu desejaria que a minha filha recebesse. Ela não tem motivos pra falar sobre mim. Eu nunca falei nada sobre ela. Sempre tive empatia por uma mulher recém-parida, coisa que não aconteceu comigo." Bruna Biancardi Influenciadora

Nessa terça, Biancardi concluiu dizendo que não deseja criar uma rivalidade pública com Amanda. "Espero que as coisas possam ser resolvidas de outra forma daqui para frente, como pessoas maduras e que têm um ponto em comum que deve ser colocado à frente de qualquer outra coisa. Esse tipo de rivalidade é incabível e não deveria ser alimentada. Pelo menos é assim que eu penso."