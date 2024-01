Quem é Kimberlly, modelo apontada como mãe do suposto terceiro filho de Neymar

Rumores de que o jogador Neymar Jr. será pai pela terceira vez surgiram nessa segunda-feira (22), após o programa Fofocalizando, do SBT, divulgar que a modelo brasileira Amanda Kimberlly, mais conhecida como Kim, seria a mãe da nova criança.

Até a manhã desta terça-feira (23), o atleta não se pronunciou sobre o caso, assim como a jovem. No entanto, ambos se seguem nas redes sociais.

Quem é Kimberlly?

A mulher, mais conhecida como Kim, na internet, reside em São Paulo, é modelo e tinha quase 200 mil seguidores no Instagram — número que cresceu para 239 mil, no início da manhã desta terça-feira, após a divulgação da suposta gravidez.

Com um perfil mais discreto, a jovem mantinha a conta na rede social fechada, mas a tornou pública nessa segunda-feira. Os comentários estão desativados.

Segundo as informações divulgadas pelo programa de entretenimento, a moça estaria no primeiro trimestre da gestação após viver um romance com Neymar, que atualmente se recupera de uma lesão.

O atleta teria sido informado sobre o novo filho através de um aplicativo de mensagens e ficado surpreso e, ao mesmo tempo, preocupado. No caso, ele temeria a reação da ex-namorada Bruna Biancardi, com quem terminou o relacionamento em dezembro de 2023, logo após o nascimento da filha do dois, Mavie.

Rumores de terceiro filho são antigos

Essa não é a primeira vez que boatos sugerem que Neymar terá mais um herdeiro. Em janeiro, uma pessoa da equipe da influenciadora cearense Jamile Lima usou a conta dela para comentar, em uma foto da filha do jogador, que ele seria pai novamente: “Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter”, escreveu.

Na época, a equipe do atacante se pronunciou, em nota enviada à revista Caras, negando que ele teria engravidado uma terceira pessoa. “Espero sinceramente que aqueles responsáveis por disseminar informações falsas sejam devidamente responsabilizados por suas ações”, dizia o comunicado.

Jamile Lima também negou o boato de que seria mãe de um filho dele. Nos stories, ela disse que não estava grávida e explicou que nem mesmo conhecia o atleta pessoalmente. Segundo a influencer, uma pessoa de sua equipe usou sua conta e fez um "comentário infeliz".

"Esse comentário que surgiu nas páginas de fofoca foi um comentário infeliz de uma pessoa da minha equipe, em tom de brincadeira, por causa do cruzeiro, enfim", justificou na época.

Além de Mavie, de três meses, Neymar é pai de Davi Lucca da Silva Santos, de 12 anos.