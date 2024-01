Jorge Jesus diz que Cristiano Ronaldo tem mais paixão pelo futebol que Neymar; veja números dos dois

Conhecido no Brasil por sua passagem vitoriosa no Flamengo, o técnico Jorge Jesus comentou neste domingo (14), em entrevista ao jornal português “Correio da Manhã”, sobre o brasileiro Neymar e sua fala acabou ganhando repercussão por compará-lo a Cristiano Ronaldo, ao falar que o atleta português é mais apaixonado pelo futebol.

Ronaldo tem mais paixão pelo futebol, portanto, conhece a prioridade, Neymar tem mais paixão por outras coisas, coisas que a vida privada oferece para ele. Mas, como jogador é fabuloso, como homem, que estive um mês e meio com ele, me surpreendeu positivamente em tudo Jorge Jesus disse o treinador. Primeiro, não tive sorte com Neymar, nunca tinha trabalhado com Neymar, trabalhamos um mês e meio (até a lesão do brasileiro). É um jogador fora do normal, fora de série. Portanto, perdemos qualidade, pelo menos ofensivamente. Um menino fácil de lidar, doce, compreensivo…Agora, vive a vida dele além do futebol da maneira dele, acho que, ao contrário do (Cristiano) Ronaldo,Neymar tem mais paixão por outras coisas, coisas que a vida privada oferece para ele. Mas, como jogador é fabuloso, como homem, que estive um mês e meio com ele, me surpreendeu positivamente em tudo

Jorge Jesus compara Cristiano Ronaldo a Neymar:



“Ronaldo tem mais paixão pelo futebol. Neymar tem mais paixão por outras coisas”.



🎥@Record_Portugal pic.twitter.com/Sn4zO1nSIq — Jornal dos Sports (@JornalDosSports) January 14, 2024

Vale ressaltar que o ‘Mister’ é técnico do Al-Hilal, time em que Neymar atua. O jogador brasileiro rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo na partida diante do Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em outubro. Na época, a previsão do tratamento até o retorno era de ao menos seis meses.

O time saudita faz boa temporada. Alcançou o vice-campeonato da Copa dos Campeões Árabes, é líder do Campeonato Saudita, com 53 pontos, sete a mais do que o Al-Nassr (time de Cristiano Ronaldo). A equipe está nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia e na semifinal da Copa do Rei Saudita.

Cristiano Ronaldo x Neymar

Aos 38 anos, Cristiano Ronaldo chegou a marca de 1.206 jogos como profissional (contabilizando clubes e seleção), marcando 873 gols. Pelo Al-Nassr, onde chegou na temporada de 2022/23, o português jogou 50 partidas e balançou as redes 44 vezes. Na prateleira de títulos, Cristiano já colocou 14 conquistas de competições internacionais, 19 nacionais e uma válida pelas categorias de base. São cinco Liga dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes, uma Eurocopa e cinco vezes melhor do mundo.

Legenda: Cristiano Ronaldo, jogador do Al-Nassr Foto: AFP

Neymar, aos 31 anos, alcançou a marca de 717 jogos como profissional (contabilizando clubes e seleção), marcando 439 gols. Pelo Al-Hilal, onde chegou na temporada 2023/24, o brasileiro atuou em cinco oportunidades e marcou apenas um gol. O atleta soma 27 títulos, sendo os principais, as conquistas da Libertadores (1), uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes e a inédita medalha de ouro para o Brasil nos jogos olímpicos.

Legenda: Neymar Foto: ATTA KENARE / AFP

* Sob supervisão de João Bandeira Neto