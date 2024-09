Amanda Kimberlly justifica motivo de não amamentar filha: 'Saúde mental atrapalhou'

Amanda Kimberlly usou as redes sociais para explicar o motivo de não amamentar mais a filha, Helena, fruto de um breve relacionamento dela com Neymar. A influenciadora digital acabou recebendo críticas quando a atriz Maísa, amiga da modelo, publicou uma foto alimentando a bebê com mamadeira.

“Fico pensando como é a vida e a saúde mental de uma pessoa que diz saber tudo sobre a minha pessoa. Agora a pauta é a amamentação da minha filha. Fiquei observando essa foto e fui invadida por tantos sentimentos, dor, angústia, impotência, tristeza, mas o melhor e maior de todos era o amor. Por um mês, eu consegui viver a amamentação.”, escreveu ela nas redes sociais.

Veja também Zoeira James Earl Jones, voz do vilão Darth Vader em 'Star Wars', morre aos 93 anos Zoeira Deolane Bezerra sai da cadeia após cinco dias presa por operação contra jogos ilegais

“Infelizmente, minha saúde mental atrapalhou muito esse processo, foram dias e noites indo até o meu limite. Parabéns para quem tem esse privilégio de produzir. Parabéns também para as mamães que passaram pelo que passei: você não é menos mãe por isso”, finalizou.

Amanda ainda aproveitou o momento para falar sobre doação de leite e divulgou o perfil @gaia.projeto, que auxilia mães que não conseguem amamentar seus bebês.

“Para quem se incomoda com a amamentação dos outros, que tal fazer o bem?”, incentivou.

Helena nasceu em julho, em São Paulo. Neymar só confirmou publicamente que a bebê era sua filha após o nascimento, ao divulgar fotos da caçula no Instagram.