James Earl Jones, voz do vilão Darth Vader em 'Star Wars', morre aos 93 anos

O ator e dublador estadunidense James Earl Jones, conhecido por dar voz ao vilão Darth Vader em "Star Wars", morreu aos 93 anos nesta segunda-feira (9). O agente dele confirmou a informação, mas não detalhou a causa do óbito.

Além do antagonista de Luke Skywalker, James também fez a voz do rei Mufasa na animação da Disney "O Rei Leão".

Conforme o Uol, o ator faleceu na residência dele no estado de Nova York, nos Estados Unidos. O último papel dele foi como a voz de Darth Vader na série "Obi-Wan Kenobi", lançada em 2022.

Carreira de James Earl Jones

James cresceu tendo dificuldade na fala, apresentando gagueira, mas conseguiu se tornar um dos principais atores negros da geração dele.

No teatro da Broadway, sua estreia ocorreu em 1958, e ele chegou a ganhar dois prêmios Tony, sendo uma das principais premiações do teatro. Ele também conquistou dois Emmy e teve uma indicação ao Oscar com o trabalho "A Grande Esperança Branca" (1970).

Ele casou com a cantora Julienne Marie, em 1968, mas separou em 1972. Já em 1982, casou com a atriz Cecilia Hart, que morreu em 2016. Ele deixou o filho Flynn Earl Jones.