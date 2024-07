Amanda Kimberlly compartilha primeira foto de filha com Neymar

A influenciadora Amanda Kimberlly compartilhou no Instagram, nesta sexta-feira (19), a primeira foto da filha Helena, fruto de um relacionamento com Neymar. Além do jogador e dos familiares da modelo, Davi Lucca, filho mais velho do atleta, acompanharam o parto. O atleta também compartilhou fotos da recém-nascida.

Na publicação do atleta, há fotos do filho mais velho segurando a caçula, enquanto Kim agradeceu equipe médica, familiares e a fotógrafa.

"Meu mês favorito, julho", escreveu Kim, como prefere ser chamada. Nos stories do Instagram, a influenciadora agradeceu a fotógrafa Hanna Rocha, responsável pelas fotos do parto. "Obrigada por tudo! Você foi tão incrível com nós duas, jamais esquecerei palavra e cada gesto de carinho que teve comigo no momento mais especial da minha vida", frisou.

Kim também agradeceu a obstetra Mayra Diniz. "Um agradecimento especial para minha médica, que foi além do lado profissional e me deu muita força nestes 9 meses", escreveu.

Helena nasceu em 3 de julho, em São Paulo. O jogador também é pai de Mavie, de 8 meses, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi, e Davi Lucca, fruto do relacionamento com Carol Dantas.