Bruce Springsteen entra para lista de bilionários da Forbes

O cantor estadunidense Bruce Springsteen, 74 anos, acumulou mais de US$ 1,1 bilhão (cerca de R$ 6,1 bilhões) em cerca de seis décadas de carreira. Com essa conquista, o nome dele entrou na lista de bilionários da Forbes.

O artista chegou a atingir o topo das paradas com 21 álbuns de estúdio, sete álbuns ao vivo e cinco EPs. Dentre os grandes sucessos, estão:

“Streets of Philadelphia”

“Dancing in the Dark”

"The River"

Ele também vendeu mais de 140 milhões de discos, e ganhou um Oscar, dois Globos de Ouro, 20 Grammys, e um Tony Award especial.

Além disso, publicou um livro de memórias que ficou entre os mais vendidos do "The New York Times", e está no Rock and Roll Hall of Fame e no Songwriters Hall of Fame. Na Broadway, uma referência do teatro e de shows estadunidenses, ele contabilizou 236 apresentações esgotadas.