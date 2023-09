Aos 74 anos, Bruce Springsteen adia turnê de 2023 por problema de úlcera

O astro americano Bruce Springsteen, popularmente conhecido como "The Boss", adiou oficialmente todos os seus shows restantes de 2023, enquanto se recupera de um quadro de úlcera péptica.

O cantor de 74 anos divulgou, inicialmente, que adiaria apenas as apresentações programadas para setembro, enquanto se submete ao tratamento contra a doença.

Em uma nova atualização em seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira (27), o artista compartilhou a decisão de adiar o resto de seus shows deste ano, enquanto segue no processo de recuperação.

"Obrigado a todos os meus amigos e fãs pelos bons votos, pelo incentivo e apoio. Estou me recuperando e mal posso esperar para ver todos no próximo ano", escreveu ele.

O artista “continuará o tratamento pelo resto do ano por recomendação médica”, disse também o comunicado. “Com isso em mente, e por uma abundância de cautela, todas as datas restantes da turnê de 2023 de Bruce Springsteen e 'The E Street Band' estão adiadas para 2024”.

Os comentários no post do comunicado foram de desejos de melhoras à estrela. "Muito amor para você, Bruce. Desejamos-lhe os votos de melhor saúde e plena recuperação. Vejo você no futuro, em 2024", escreveu um fã.

"Amo você, 'boss' - sentirei sua falta e espero um retorno triunfante", afirmou outra pessoa. "Fique bom logo. Continuaremos aqui esperando por você”, comentou mais outro.

SHOWS CANCELADOS RECENTEMENTE

No mês passado, Bruce já havia cancelado dois shows na Filadélfia, nos Estados Unidos, em função de um problema de saúde até então não revelado. Três semanas depois, todas as datas para o mês de setembro haviam sido adiadas quando ele foi diagnosticado com o problema de úlcera.

Vale lembrar que a última apresentação ao vivo de Springsteen aconteceu em 3 de setembro no MetLife Stadium de East Rutherford, em Nova Jersey, estado natal do artista.

Autor de grandes sucessos como "Streets of Philadelphia" e "Dancing in the Dark", Springsteen já vendeu mais de 150 milhões de discos.