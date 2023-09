Aerosmith cancela shows de 2023 após diagnóstico de doença de Steven Tyler

A banda Aerosmith, icônica por hits como "Cryin'", "Crazy", "Amazing" e "Pink", adiou oficialmente os shows da turnê "Peace Out" para 2024. O anúncio, feito pelo Instagram do grupo de rock nesta sexta-feira (29), ocorreu por conta que o vocalista Steven Tyler, 75, fraturou a laringe.

Veja também

"Estou com o coração partido por não estar lá fora com Aerosmith, os meus irmãos, e os incríveis Black Crowes (que faziam a abertura dos shows da banda), arrasando com os melhores fãs do mundo. Prometo que voltaremos assim que pudermos! Com amor, Steven”, disse o cantor no comunicado.

No último dia 12, o Aerosmith avisou que estava adiando seis show e ia ficar um mês sem se apresentar, porque Steven tinha lesionado as cordas vocais. Mas, de acordo com o post desta sexta, o problema é ainda mais sério.

"Para os nossos fãs: infelizmente, a lesão vocal de Steven é mais grave do que inicialmente se pensava. Seu médico confirmou que, além dos danos nas cordas vocais, ele fraturou sua laringe, o que requer cuidados contínuos", dizia a nota.

Com o objetivo de informar e acalmar os fãs, a publicação explicou ainda: "Ele (Steven) está recebendo o melhor tratamento médico disponível para garantir que sua recuperação seja rápida, mas dada a natureza da fratura, ele está sendo informado de que paciência é essencial”.

Fãs se manifestam

No post os fãs se mostraram compreensivos e, ao mesmo tempo, preocupados. “Fique bom logo e volte para nós”, disse um. “Saúde sempre vem em primeiro lugar. Espero que vcs tragam esta turnê para a Grã-Bretanha para que eu possa dar adeus ao vivo. Esperando pacientemente”, comentou outra seguidora. “Steven, nós amamos você. Se cuide e volte logo”, escreveu outro fã.

A turnê de despedida do Aerosmith começou em 2 de setembro, com 40 datas reservadas até janeiro de 2024. Todos os ingressos comprados serão honrados para as datas reagendadas, e os reembolsos estarão disponíveis para aqueles que não puderem comparecer assim que essas datas forem anunciadas. Os fãs com perguntas sobre reembolsos foram orientados a procurarem os locais onde compraram seus ingressos.