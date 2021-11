Liam Payne, ex-One Direction, faz show em festa de 15 anos, em Goiânia

O cantor Liam Payne, ex-integrante da boy band One Direction, fez show nesse sábado (27) em uma festa de aniversário de 15 anos, em Goiânia. Imagens da apresentação do inglês viralizam nas redes sociais neste fim de semana.

De acordo com informações do G1, os cantores Zeeba e Felipe Araújo também fizeram apresentações no evento.

"Se Liam Payn fosse na minha festa, eu desmaiaria quando descobrisse, desmaiaria quando ele entrasse, depois acordaria e passaria mal de tanto chorar e gritar, e no final desmaiaria de novo", escreveu uma internauta.

UM DOS INTEGRANTES DA PRÓPRIA ONE DIRECTION TA CANTANDO “YOU AND I” PRA ELA, e essa bixa ta se mantendo a plena sem nenhuma reação???????

LIAM PAYNE VEM PRA MIM ELA NÃO TE MERECE

No show, conforme os vídeos registrados, ele cantou músicas recentes da carreira solo, além de sucessos mais antigos da banda.

O cantor é mais conhecido por ter integrado o grupo One Direction com Louis Tomlinson, Harry Styles, Niall Horan e Zayn Malik. Em 2017, Liam lançou sua carreira solo.