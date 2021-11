Anitta faz festa no Rio de Janeiro e exige comprovante de vacinação: 'aqui não entra negacionista'

A cantora Anitta fez festa especial para convidados no Rio de Janeiro no último sábado (27), logo após se apresentar na final da Libertadores, no Uruguai. De passagem pelo Brasil, a artista fez uma única exigência aos amigos: apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19.

"Pra quem foi convidado: não esqueçam o cartão de vacinação, hein, gente?", disse a cantora em um story no Instagram. A artista reuniu os amigos e influenciadores em uma comemoração com karaokê.

Além de citar o cartão de vacinação, Anitta ainda falou sobre pessoas que têm recusado a vacina em meio à pandemia. "A gente vai estar fazendo o exame na hora, mas tem que ter cartão de vacinação, porque aqui não entra negacionista", completou em vídeo.

Legenda: Cantora fez pedido aos convidados nos stories do Instagram Foto: reprodução

Teste na entrada

Alguns dos convidados de Anitta divulgaram imagens do evento. Nicole Bahls, por exemplo, mostrou o momento da realização do teste na entrada. Enquanto isso, Deolane Bezerra optou por mostrar os momentos de diversão no local.

Por fim, Anitta ainda aproveitou para falar sobre pessoas que não foram chamadas. "E pra quem não foi convidado: não fica me ligando. Porque se não foi convidado, é porque eu não queria", finalizou a artista.