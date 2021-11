Família do ator que fez Cirilo em 'Carrosel' é despejada de casa por dívida de mais de R$ 100 mil

A família do ator Jean Paulo Campos, que interpretou Cirilo na novela "Carrosel", está devendo R$ 108 mil em um processo por falta de pagamento de aluguel. Os pais do artista deixaram de pagar a mensalidade de um imóvel alugado em Guarulhos, São Paulo.

Eles foram despejados em uma sentença que saiu no dia 6 de abril deste ano. As informações são do portal Notícias da TV, que teve acesso a partes do documento judicial, que tramita no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP).

Conforme o processo, Alacrino Cláudio de Campos Monteiro e Nilza de Fátima Santos, pais de Jean Paulo, fecharam contrato de locação válido entre 3 de novembro de 2017 e 2 de maio de 2020, mediante pagamento de aluguel de R$ 3.410,09.

O casal deu um caução de R$ 9 mil, mas não pagou os aluguéis de abril a novembro de 2020. A defesa dos pais alega que a falta de pagamento foi pelas más condições do imóvel, que necessitou de reparos, mas o juiz entendeu que esses fatos não desobrigavam eles do pagamento.

"Ainda que o imóvel locado tenha se tornado inabitável em razão da existência de vazamentos e infiltrações, caberia à locatária pleitear a rescisão contratual e pagar os aluguéis e encargos para posteriormente discutir a dívida e não simplesmente deixar de honrar suas obrigações", diz sentença.

Dívida

O proprietário do imóvel, Gustavo Goedert, que pediu o despejo da família após a falta de pagamento, foi procurado pela reportagem do Notícias da TV. O advogado confirmou o processo, mas disse que o cliente não emitiria posicionamentos.

A assessoria de Jean Paulo Campos, o eterno Cirilo, disse que a história é uma "tentativa de extorsão". No entanto, o advogado da família Campos confirmou que os clientes realmente não pagaram os aluguéis por dificuldades financeiras.

Segundo o advogado Marcos Vinícius Fernandes de Oliveira, os pais de Jean Paulo pretendem negociar um acordo com o dono do imóvel.