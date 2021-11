Diretor da Globo cita exigências de Camila Queiroz para novela: 'nunca havia visto nada parecido'

Ricardo Waddington, diretor de entretenimento da Rede Globo, disse ter ficado surpreso com as supostas exigências de Camila Queiroz para concluir as gravações de 'Verdades Secretas 2'. "Eu tenho 39 anos de Globo, 39 anos que eu trabalho com elencos, e nunca havia visto nada parecido", comentou em entrevista ao F5, da Folha de São Paulo.

Segundo Waddington, Camila teria feito uma série de pedidos para aceitar extensão de contrato na obra, que deveria ter terminado oficialmente no dia 10 de dezembro, culminando na retirada dela da produção. "Ela queria alterar o desfecho da Angel. O Tony Ramos não pode fazer isto, a Fernanda Montenegro não pode fazer isto", alegou.

O diretor foi promovido recentemente, com a reformulação interna da emissora, comandando, agora, os Estúdios Globo. Ricardo Waddington, que trabalha na empresa desde 1982, já assinou novelas como 'Vale Tudo' e 'Por Amor'.

Com a nova função, é ele quem dirige a maneira como a Globo tem mantido contratos com artistas, que podem ser feitos a longo prazo ou por obra certa. No caso de Camila, desde o começo deste ano, o contrato era por obra.

'Verdades Secretas 2'

A história com Camila Queiroz veio a tona com uma nota da própria emissora, que delimitou as exigências feitas por Camila como "inaceitáveis". Com a decisão da saída, as gravações finais do folhetim foram feitas com uma dublê no papel de Angel.

Segundo Waddington, a decisão para a retirada da atriz teve um único motivo. "Independentemente do que aconteceu na relação contratual de Camila conosco, o que motivou sua saída da emissora foram as exigências que ela fez para cumprir uma extensão de apenas sete diárias", completou na entrevista.

O diretor também revelou que nenhum outro artista do elenco teria feito oposição às gravações, o que teria deixado a surpresa ainda maior na emissora.

Ele também afirmou que além de tentar alterar o final da novela, Camila teria tentado aprovar a campanha de lançamento de 'Verdades Secretas 3'. "Nem eu tenho como garantir nada para ela. A campanha obedece a uma lógica de marketing, e temos especialistas que estabelecem essa lógica", pontuou o diretor.