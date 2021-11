Globo afirma que não irá processar Camila Queiroz após saída do elenco de 'Verdades Secretas 2'

A Rede Globo utilizou o Twitter, nesta sexta-feira (26), para esclarecer boatos sobre a saída de Camila Queiroz do elenco da novela 'Verdades Secretas 2'. Segundo a emissora, nenhum processo será aberto contra a atriz e a ação em questão sequer teria sido cogitada.

A saída de Camila foi anunciada de forma polêmica ainda no último dia 17 de novembro. Na ocasião, em comunicado, a Globo chegou a revelar uma divergência para extensão de contato com a atriz, que teria que gravar cenas extras para a conclusão do folhetim.

De início, a Globo revelou que a informação de que Camila teria sido demitida é falsa. Isso acontece porque a atriz mantinha, desde o início de 2021, o acerto de contrato por obra específica.

"Não houve, portanto, demissão - mas o encerramento de um contrato que foi cumprido até o final do prazo ajustado", escreveu o perfil do Gshow no Twitter.

Participação no 'Fantástico'

Além disso, a emissora desmentiu que Camila Queiroz tenha sido "desconvidada" para o Amigo Oculto do 'Fantástico'. Assim sendo, a participação da atriz, que já havia sido gravada, será transmitida normalmente.

Já em relação à vinheta de fim de ano, ficou claro que Camila não gravou este ano. Isso porque a Globo esclareceu que somente os contratados fixos devem fazer parte em 2021, categoria na qual Camila já não estava inclusa.

"A Globo se pauta por seus princípios editoriais e não deixa de publicar fatos do interesse do público. Mas, obviamente, não repercutirá fake news", finalizou o perfil do Gshow no Twitter.