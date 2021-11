Conheça modelo substituta de Camila Queiroz no final de 'Verdades Secretas 2'

Roberta Franco, 27, foi selecionada pela TV Globo para ser dublê de Camila Queiroz, no capítulo final "Verdades Secretas 2". A atriz gravou alguns takes das cenas secretas do final da trama, na madrugada de quarta-feira (24). As informações são do jornal Extra.

Roberta Franco, que também é atriz, foi escolhida após Camila Queiroz se recusar a gravar o final trágico da personagem Angel.

Conforme fontes do jornal carioca, Roberta Franco gravou cenas ao lado do ator mirim Bernardo Lessa, que vive o filho de Angel na trama.

Gravações na TV Globo

Legenda: Atriz publicou foto em camarim na TV Globo Foto: Reprodução/Instagram

Nos stories do Instagram de Roberta, a atriz declarou enfrentar uma jornada longa de trabalho ao beber um energético e avisar que "irá trabalhar a madrugada toda".

No dia 17 de novembro, Roberta Franco postou uma foto em um camarim da TV Globo usando figurino que parece ser da personagem Angel.

Uma seguidora questionou se Roberta Franco seria a dublê de Camila, Roberta não respondeu, mas marcou Walcyr carrasco, autor de "Verdades Secretas 2".