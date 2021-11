Bruno Montaleone, de 'Verdades Secretas 2', sai de 'Além da Ilusão' antes da estreia da novela

O ator Bruno Montaleone deixou o elenco de "Além da Ilusão", próxima novela das 18h da TV Globo, antes da estreia da trama, que começaria a gravar no próximo sábado (27). De acordo com a emissora carioca, o artista pediu para sair do folhetim. As informações são do Uol.

Ele faz parte de "Verdades Secretas 2", exibida pela plataforma de streaming Globoplay, em que substituiu João Gana.

Na obra, o ex-namorado de Sasha Meneghel, filha da apresentadora Xuxa, vive o papel de Matheus, um jovem do interior que passa a trabalhar na agência de modelos.

Bruno Montaleone é agenciado pelo mesmo empresário da atriz Camila Queiroz, que também saiu da emissora carioca.

Recentemente, o artista participou do clipe de "Melhor Sozinha", da cantora Luísa Sonza, no qual os dois protagonizaram cenas quentes durante a gravação.