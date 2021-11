Saiba quem é Marco Calvani, o namorado de Marco Pigossi

Após a revelação de que Marco Pigossi está namorando o cineasta italiano Marco Calvani, as redes sociais ficaram agitadas, sobretudo por mais informações sobre o bonitão.

Segundo informações do site gshow, Calvani tem 40 anos, também é ator e escritor, e mora atualmente em Nova York, nos Estados Unidos.

Ele estreou como dramaturgo em 2002 com "Quasi", uma encomenda do Fórum Social Europeu; e também é o fundador e diretor artístico do "Mixò", um centro cultural internacional com sede em Roma que reúne jovens atores e escritores;

Calvani já recebeu vários prêmios como dramaturgo; e ensina redação e atuação nos Estados Unidos e na Europa.

Anúncio do relacionamento

Pigossi anunciou publicamente o relacionamento em seu Instagram, nesta quinta-feira (25). Ele chegou a brincar com a novidade, afirmando que estava "chocando um total de zero pessoas".

A publicação veio da repostagem de uma foto postada por Calvani, onde os dois namorados aparecem de mãos dadas em uma praia de Los Angeles.

Pigossi escreveu: "Happy Thanksgiving, ou pra nós, Ação de Graças". O italiano postou que "estava grato por isto", na foto com Pigossi. O ator respondeu: "Sempre".