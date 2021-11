Ator Marco Pigossi assume namoro com cineasta em post no Instagram

O ator brasileiro Marco Pigossi assumiu namoro como cineasta italiano Marco Calvani nesta quinta-feira (25). Ele sacudiu as redes sociais com o anúncio e até brincou com a novidade, afirmando que estava "chocando um total de zero pessoas".

Publicação veio de uma repostagem de uma foto postada por Marco, onde os dois namorados aparecem de mãos dadas em uma praia de Los Angeles.

Pigossi escreveu: "Happy Thanksgiving, ou pra nós, Ação de Graças". O italiano postou que "estava grato por isto", na foto com Pigossi. O ator respondeu: "Sempre".

O novo casal está recebendo amor de anônimos e famosos nos comentários da postagem.