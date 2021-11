Gabi Prado confirma affair entre Viih Tube e Arthur Picoli após viagem à Bahia: 'estavam se pegando'

A influenciadora Gabi Prado confirmou que os ex-BBBs Arthur Picoli e Viih Tube ficaram juntos em viagem à Bahia, há cerca de uma semana. A informação foi dita durante a edição de quinta-feira (25) do PodPrado, podcast da ex-participante de 'A Fazenda'.

Os rumores de do affair já haviam sido divulgados no último dia 18 de novembro, quando um vídeo dos dois próximos, no qual parecem estar se beijando, começou a ser divulgado nas redes sociais.

Na ocasião, Viih e Arthur estavam hospedados no mesmo hotel e, inclusive, chegaram a trocar brincadeiras por meio do Instagram.

"Fui tomar café e topei com a Viih Tube. Aí, ela pegou e falou ‘nossa, gente, não deu para tomar banho que não tem água no resort. Estourou um cano. Cheguei no quarto, liguei o chuveiro, escovei os dentes e tinha água para quebrar com pau e ela falou que não tomou banho. Algumas coisas nunca mudam", brincou o capixaba.

Legenda: Arthur e Viih Tube ainda encontraram com Thaís Braz em viagem à Bahia Foto: reprodução/Instagram

Relacionamentos passados

Até o momento, nem Arthur ou Viih Tube vieram à público para comentar os rumores divulgados. Entretanto, os dois estão solteiros.

Arthur Picoli, que participou, assim como Viih Tube, do BBB 21, teve um breve relacionamento no confinamento com a atriz Carla Diaz. Após a saída do reality show, os dois não deram seguimento ao romance, frustrando os fãs do casal.

Já Viih Tube terminou recentemente o namoro de três anos com o influenciador Bruno Magri, com quem estava na época do confinamento do Big Brother Brasil. Após a revelação do fim, a também atriz aproveitou para afirmar que está aproveitando a fase solteira para beijar muito.