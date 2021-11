Claudia Leitte é acusada de promover aglomeração após show com trio elétrico em São Paulo

A cantora Claudia Leitte virou um dos assuntos mais comentados do twitter, neste domingo (28), após promover um show com aglomeração em São Paulo. Usuários da rede social subiram a hastag #ClaudiaLeitteGenocida com críticas a artista.

Segundo informações do jornal Metrópoles, Claudia foi a principal atração da Festa Blow Out junto com seu trio elétrico neste sábado (27), no estacionamento do Espaço das Américas, na capital paulista.

Após a circulação de imagens e vídeos do show neste domingo, a cantora foi acusada de promover aglomeração, ao mesmo tempo em que uma nova cepa de coronavírus preocupa especialistas de saúde.

Limite de público

No Instagram, Leitte compartilhou vídeos e fotos da festa, afirmando se tratar de um “evento realizado com limitação de público, exigência de comprovante de vacina e outras exigências sanitárias estabelecidas pela Secretaria de Saúde de São Paulo”.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo e a Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) informaram que, pelas regras atuais, não há limite de pessoas nos estabelecimentos comerciais. A assessoria de imprensa de Claudia Leitte foi procurada pelo Metrópoles, mas não se pronunciou.