Xuxa e Marlene Mattos se reencontram em gravação 19 anos após rompimento

Xuxa Meneghel e a ex-empresária Marlene Mattos se reencontraram após quase 20 anos sem que se falassem. Marlene participou da gravação da série biográfica da Rainha dos Baixinhos nesse sábado (27).

A informação foi adiantada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. De acordo com Bergamo, as duas concordaram de imediato quando a reunião foi proposta.

Dirigida por Pedro Bial e Cassia Dian, a série é produzida pela Endemol e co-produzida pela Globoplay.

Pelo Instagram, Dian comentou sobre o reencontro. "Ontem foi um dia especial pra pequena Cassia que fazia apresentações na sala de casa embalada por músicas e figurinos que saíam da cabeça dessas duas grandes mulheres. Meu coração é só festa".

Rompimento traumático

Xuxa e Marlene trabalharam juntas por 18 anos, quando a empresária dirigia os programas da apresentadora na extinta TV Manchete e na TV Globo. Em 2002, após anos de sucesso com o público infantil principalmente, as duas romperam a parceria.

De acordo com informações já divulgadas, as equipes que trabalhavam nos programas afirmavam que Marlene era rude. Desde então, as duas não mantinham mais contato. Marlene é, inclusive, madrinha de Sasha.

A richa vem durando 19 anos e, em janeiro deste ano, teve um novo capítulo. Em entrevista ao jornalista Luis Erlanger, Xuxa afirmou ter sido um "fantoche" de Marlene.

Por isso, Marlene registrou ocorrência contra a apresentadora por calúnia. Porém, o processo foi arquivado.