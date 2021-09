Xuxa vende mansão para cantora Karinah por R$ 45 milhões; veja fotos

A apresentadora Xuxa Meneghel, 58 anos, vendeu sua mansão, localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O imóvel foi posto à venda em 2018, após a morte da mãe da artista, Alda Meneghel, aos 81 anos, no valor de R$ 45 milhões. As informações são da revista Vogue.

Os novos proprietários da mansão serão a cantora Karinah e o empresário catarinense Diether Werninghaus, conforme a revista Vogue. O amigo e relações públicas dos recém-donos da casa, Alex Ferrer, afirmou que Xuxa tem mais 60 dias para permanecer no imóvel.

A venda da mansão ficou a cargo de Roberto Almeida, que é pai da cantora Tânia Mara. As tratativas foram iniciadas na semana retrasada e finalizadas na última segunda (30).

A apresentadora decidiu sair da casa em razão de lembranças difíceis — ela chegou a construir um mini-hospital na propriedade para cuidar de Alda, que faleceu em decorrência da doença de Parkinson três anos atrás. Além disso, a casa é muito grande.

Detalhes e fotos da mansão

Com 2.626 metros quadrados (m²), a mansão foi construída em um terreno de 2.780 m², o qual ocupa três lotes do condomínio Malibu.

Legenda: Casa tem 2.626 m² de área e possui diversos cômodos Foto: divulgação

A residência tem cinco quartos, 14 banheiros, três lavabos, piscinas, hall de entrada, cozinha, copa separada, lavanderia, jardim de inverno, closet, varanda e até suíte para governanta.

O imóvel também tem salas de estar, jantar e TV, escritório, academia de ginástica e mais dois cômodos na parte do subsolo, além de seis vagas cobertas na garagem.

Os novos donos também poderão contar com um viveiro de aves, com exemplares raros que moram na mansão e não serão levados por Xuxa. A possibilidade de cuidar e amar os animais deixou Karinah "muito honrada".

"Eles não se acostumariam em outro lugar, então fico feliz de poder continuar dando amor e carinho para todos. No Sul eu tenho pássaros em casa também, sou apaixonada pela paz que eles nos trazem", comentou a cantora, bastante conhecida no meio do pagode.

Quem é Karinah

Karinah ficou, recentemente, em primeiro lugar nas paradas musicais com a canção “No Fim do Mundo”, em parceria com Belo. A cantora também tem parcerias com grandes artistas como Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Jorge Aragão, Dudu Nobre, entre outros.