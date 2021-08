Xuxa Meneghel deve apresentar versão brasileira de RuPaul's Drag Race em 2022

Após muitas especulações, o reality show RuPaul's Drag Race deve ganhar uma versão brasileira em 2022. A produção será apresentada por Xuxa Meneghel e deve ser exibida inicialmente no canal Multishow, podendo passar para a TV aberta. As informações são do Na Telinha.

O projeto corre em segredo, mas a apresentadora já foi aprovada pelo criador do programa, o ator, cantor e drag queen RuPaul Charles. Aos mais próximos, a intérprete de "Lua de Cristal" confidenciou estar feliz com a proposta da atração televisiva, na qual finalmente poderá soltar "o seu lado drag".

Em novembro de 2020, no entanto, a apresentadora surgiu montada como drag queen na capa da revista Caras, sendo celebrada como "Rainha da Diversidade".

Legenda: Apresentadora se montou como drag queen para ensaio da publicação Foto: reprodução

O que é RuPaul's Drag Race

Lançado em 2009 nos Estados Unidos, o reality show visa a apresentar a cultura e o universo das drag queens para o público em geral por meio de uma competição.

Legenda: Reality show tem spin-offs que trazem competidoras de outras temporadas para uma nova disputa Foto: divulgação

Ao longo da "corrida", as concorrentes realizam desafios de diversos tipos, como de atuação, costura, dança, canto, comédia, imitação, dublagem, entre outros. As participantes são avaliadas por atributos como carisma, originalidade, audácia e talento.

O programa, atualmente, virou febre em todo o mundo, tendo versões próprias em países como Tailândia, Reino Unido, Canadá, Holanda, Espanha e Oceania, além de diversos spin-offs.

A atração já venceu diversos prêmios, entre eles o de "Melhor Reality Show de Competição" no Emmy, considerado o Oscar da televisão mundial, por três anos seguidos.

Repercussão

Embora fãs da atração já aguardem por uma versão brasileira há anos, a notícia gerou polêmica, já que Xuxa não é uma drag queen. Tal fato motivou críticas quanto à representatividade a ser promovida pelo programa.

Legenda: Com a divulgação da atração, diversos usuários do Twitter criticaram a escolha de Xuxa Foto: reprodução/Twitter

Outras versões internacionais do programa não apresentadas por RuPaul trazem artistas da cena drag de seus respectivos países na apresentação, às vezes dividindo palco com representantes que não são LGBTQIA+.

O Brasil é conhecido por ter diversas representantes famosas do segmento, como Pabllo Vittar, Gloria Groove, Silvetty Montilla e Nany People.

Apresentadora envolvida em outro projeto

Xuxa, contudo, está envolvida em outro projeto do grupo Globo, um documentário sobre a vida da apresentadora. A produção deve ser lançada em setembro deste ano na plataforma de streaming Globoplay — os esforços do grupo Globo em torno de Xuxa, segundo a publicação, serão concentrados inicialmente no filme.

Legenda: Apresentadora deve dar detalhes sobre documentário no próximo domingo (29) Foto: reprodução/Twitter

Uma entrevista sobre o documentário deve ir ao ar no Fantástico do próximo domingo (29). Xuxa ainda não pode dar mais detalhes sobre o reality show.