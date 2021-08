Xuxa comemora segunda dose da vacina contra a Covid-19: 'Muita alegria'

Xuxa Meneghel tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira (27), no Rio de Janeiro. A apresentadora de 58 anos registrou o momento no Instagram e agradeceu a aplicadora: "Obrigada Shirley".

"Segunda dose da vacina com muita alegria", escreveu a Rainha dos Baixinhos na legenda de vídeo publicado no Instagram.

Confira o momento:

De acordo com o jornal Extra, Xuxa completou o esquema vacinal na Cidade das Artes, localizada no bairro Barra da Tijoca, na capital carioca. Ela estava acompanhada do irmão Blad Meneghel.

A primeira dose foi aplicada no início de junho, na quadra de samba da Mocidade Independente de Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.