Xuxa comemora a 1ª dose da vacina contra a Covid-19: 'Chegou meu dia'

Xuxa Meneghel, de 58 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra Covid-19, nesta sexta-feira (4), na quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel no Rio de Janeiro.

Emocionada, a cantora e apresentadora defendeu a imunização, em vídeo publicado no Instagram: "Vacina sim e para todos!".

Xuxa Cantora e apresentadora após se vacinar "É uma mistura de tudo, sei lá, felicidade, com dever cumprido comigo e com pessoas que eu gosto, uma mistura de muita coisa".

Assista:

"A gente ouve tanta coisa que não vai sair, que não vinha, e saiu, está aqui no meu braço. Que bom que chegou meu dia, minha idade, graças a Deus", concluiu.

A apresentadora já havia feito publicações nas redes sociais sobre a pandemia e pedindo a vacina. Xuxa, inclusive, participa do movimento 'Vidas Brasileiras' que critica a política do Governo Federal na pandemia e pediu o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

"Nunca tomamos vacina perguntando se tinha contraindicação, apenas tomávamos. Ouvi muita gente dizendo que não vai tomar, que Deus proteja a todos nós, pois isso é um sinal de que nada vai mudar", escreveu em uma das publicações.