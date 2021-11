Mara Maravilha debocha de Xuxa com versão ofensiva de 'Ilariê' no SBT e causa polêmica

A noite dessa segunda-feira (8) foi de deboche e polêmica no Programa do Rainho, no SBT. A cantora Mara Maravilha, 53 anos, fez uma paródia da canção "Ilariê", clássico da cantora e apresentadora Xuxa Meneghel, 58, e repercutiu negativamente — a nova versão trouxe até uma ofensa capacitista.

“Tá na hora, tá na hora. Da lavagem cerebral. Eu ganhei um disco da Xuxa e virei débil mental”, cantou Mara, puxando palmas ritmadas da plateia do programa.

A alusão à música, que já ganhou versões em outros idiomas, veio após a ex-apresentadora do Fofocalizando se irritar com menção positiva do humorista Sérgio Mallandro à "Rainha dos Baixinhos" no quadro "Dez ou Mil".

Visivelmente incomodado, Sérgio reclamou da atitude da cantora e discutiu. "Eu vou ligar para ela [Xuxa]. Não fala mal da minha irmã. Não fala mal da minha irmã na minha frente", disparou ele.

Mara, então, respondeu dando de ombros: "Ih, eu estou pouco me lixando".

Repercussão

O público também não ficou quieto após a sátira. No Twitter, diversos usuários desprezaram a atitude da cantora. "Gente, a Mara sempre foi invejosa assim? Gente, como pode uma pessoa ser assim?", questionou um perfil. "Que comportamento desprezível foi esse", lamentou outro.

Rancor

Segundo a revista Istoé, Mara Maravilha já afirmou, em algumas entrevistas, sentir-se excluída por Xuxa. Desde então, ela alfineta a cantora publicamente sempre que pode.

O site Notícias da TV indica que, em agosto, Mara declarou ser "mais brasileira" que Xuxa. Em outra ocasião, ela declarou que a intérprete de "Lua de Cristal" iria para "o mesmo buraco" que a cantora.