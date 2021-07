"Estou com ranço dela", diz Mara Maravilha sobre Xuxa

Mara Maravilha relatou conflitos pessoais que a deixaram“invocada e com ranço” de Xuxa Meneghel. A declaração foi dada durante episódio do podcast “Papagaio Falante”, do Sérgio Mallandro.

O namorado da Rainha dos Baixinhos, o ator Junno Andrade, e a ex-paquita e sua atual assessora, Tatiana Maranhão, também foram alvo de críticas. Apesar de deixar claro o desconforto com os três, Mara não especificou o motivo.

"Xuxa está fora da casinha. Estou invocada e com ranço dela. Amo a Xuxa, mas estou com ranço agora. É um direito meu. Ela vai para o mesmo buraco que eu vou. Agora, vamos ver, depois do buraco, para onde a gente vai subir”, disse.

Ela acrescenta que “tem muita história” com a Xuxa e, inclusive, aceitou participar do seu documentário. “Eu tive o convite e disse sim, mas nem tudo que ela se posiciona sobre minha pessoa, eu vou estar de acordo”, enfatizou.

Mara apontou, ainda, sentir-se inferiorizada por parte do casal.“Ela é a rainha, eu sou a plebeia. Mas não existe ninguém melhor do que ninguém. O jeito com que ela vem se comportando principalmente em relação à minha história e à minha pessoa, não estou de acordo. Não sou melhor que você, e você não é melhor que eu. Mais acima, só Deus", disse Mara.

Ao ser questionada por Sérgio Malandro sobre as razões desses sentimentos, ela sugeriu que ele deveria fazer as indagações à Tatiana Maranhão e ao namorado da apresentadora. Diálogos em uma rede social teriam provocado a situação.

“Pergunta para o Junno o porquê dele está fazendo desfeita de mim. Eu nunca pedi para fazer parte de grupo (do WhatsApp) de loiras nenhum. Se eu quiser falar com a Eliana agora, eu falo”, disse.

“Se eu quiser falar com a Xuxa, pego o telefone dela contigo e ligo. Junno tem sido inconveniente. Ele batia ponto no meu programa e até pensaram que eu tive um caso com ele, mas nunca tive. Ele foi namorada da Elba (Ramalho). São infelizes os comentários dele”, complementou.



Em seguida, Mallandro comentou conhecer Junno e disse que ele tem um bom coração. Mara retrucou.

"Eu também tenho. Quando um monte de gente fala mal de você no SBT, eu falo que o Mallandro não é isso. Eu já cansei de tentar abrir seu olho, mas você não abre", afirmou.