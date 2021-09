Xuxa mostra foto aos 18 anos tirada por Pelé na década de 1980: 'acreditem, sou eu'

A apresentadora Xuxa Meneghel usou as redes sociais para compartilhar momentos nostálgicos no Instagram. Em um deles, com uma foto tirada por Pelé nos anos 1980, época em que namoravam, ela aparece fantasiada.

Pelé

"Acreditem essa sou eu, em East Hampton, nos Estados Unidos, casa do Pelé. Ele tirou a foto", escreveu na legenda, também rindo do registro. Veja:

Foto: reprodução/Instagram

"Eu coloquei um casaco ao contrário, uma barriga falsa, óculos que vinha com nariz, um chapéu que ele ganhou, e ficava andando pela casa de personagem. Louquinha de pedra, tinha 18 anos", continuou a apresentadora no relato das redes sociais.

A foto está entre uma série publicada por Xuxa, que hojte tem 58 anos, no Instagram. Em outras imagens, a apresentadora aparece ao lado de familiares, amigos próximos e em ambientes frequentados na infância ou adolescência.

Xuxa e a Família

Xuxa aproveitou para mostrar momentos íntimos ao lado da família, deixando mensagem de saudade. Em um dos cliques, ela aparece aos 11 anos em Coroa Grande, no Rio de Janeiro, ao lado da irmã Mara e do cachorro Kiko.

Foto: reprodução/Instagram

Além disso, também aproveitou para mostrar um momento inusitado, de quando ganhou o concurso de Rainha do Carnaval em Coroa Grande.