Saiba quem é Kate Cassidy, namorada do cantor Liam Payne, encontrado morto em hotel

Liam Payne publicou horas antes de morrer, nesta quarta-feira (16), uma foto antiga e vídeos ao lado de Kate Cassidy, influenciadora e atual namorada do cantor. Eles estavam hospedados em Buenos Aires, na Argentina e rumores apontam que a jovem pode ter sido a última pessoa a ver o artista vivo.

Cassidy se formou pela Coastal Carolina University em 2021. A namorada do ex-One Direction acumula mais de 170 mil seguidores nas redes sociais. No Instagram, a influenciadora compartilha looks, participações em eventos e viagens.

A última publicação do casal foi em uma viagem na Grécia, em 4 de setembro. Juntos, eles compareceram a um casamento de amigos, em Paris, na França, também em setembro.

Rumores do início do relacionamento dos dois iniciaram em 2022, quando apareceram juntos em uma festa de Halloween fantasiados do ex-casal Tommy Lee (baterista do Mötley Crüe) e Pamela Anderson.

Como Lyan morreu

O cantor e ex-integrante do One Direction, Liam Payne, de 31 anos, foi morreu nesta quarta-feira (16) após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. A informação foi divulgada pelo jornal argentino La Nación.

Policiais foram ao hotel Casa Sur após terem recebido uma ligação relatando a presença de um homem agressivo que estaria sob efeito de drogas e álcool. Ao chegar no local, o óbito foi confirmado pelos oficiais.

O cantor estava na Argentina desde o início do mês, onde assistiu a um show de Niall Horan, que também fez parte do One Direction.

Segundo o TMZ, testemunhas informaram que o cantor estava agindo de "forma errática" no saguão do hotel mais cedo. Ele teria quebrado seu laptop e teve que ser carregado de volta para o quarto.