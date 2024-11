Corpo de Liam Payne é levado para ser embalsamado e deve ser liberado em 48h

O corpo do ex-integrante da boy band One Direction Liam Payne foi transferido para ser embalsamado cerca de duas semanas após a morte. Segundo a imprensa argentina, os procedimentos para o regresso do cadáver a Londres, onde deve ocorrer o funeral, foram iniciados, apontaram fontes judiciais.

Payne morreu no dia 16 de outubro após cair do terceiro andar do Hotel Casa Sur, em Palermo, Buenos Aires. O pai dele, Geoff Payne, viajou ao país dois dias após o ocorrido e ficou responsável pelos trâmites de traslado.

Ainda conforme informações do jornal La Nación, Geoff esteve em contato com o promotor responsável pelo caso, Andrés Madrea, para autorizar a transferência do corpo do próprio filho para o Cemitério Britânico, no bairro de Chacarita.

É exatamente neste cemitério onde o corpo de Liam Payne vai passar por um embalsamamento, com o objetivo de preservá-lo. A estimativa é de que procedimento dure cerca de 48 horas.

Antes desse processo, o corpo foi submetido a uma autópsia, na qual foram identificados 25 ferimentos que causaram a morte do artista.

A causa da morte de Liam foi, inclusive, classificada como “duvidosa”, uma vez que se desconhecem as circunstâncias da queda dele. Exames apontaram que o cantor consumiu um "coquetel de drogas" antes de morrer, o que pode ou não ter sido um fator definidor na queda.

Quando o processo de embalsamento for finalizado, todos os documentos estão prontos para que o ex-One Direction seja levado a Londres, na Inglaterra, na próxima quarta-feira. A imprensa britânica aponta que o funeral será na St. Paul’s Cathedral, em Londres.

Como morreu Liam Payne?

A morte do cantor foi registrada no último dia 16 de outubro. Na ocasião, Liam desceu ao lobby do hotel Casa Sur, onde teria apresentado "comportamento errático", e a equipe do estabelecimento pediu que ele voltasse ao quarto, segundo testemunhas. Minutos depois, ele caiu no pátio interno, de uma altura de aproximadamente 14 metros, falecendo no local.

Liam Payne sofreu múltiplos traumas, com hemorragias internas e externas. Até então, as autoridades da Argentina ainda seguem investigando as circunstâncias da morte, além de apurar quem teria fornecido entorpecentes ao artista.