CAPTEI: Réveillon no Marina Park - Edição Paradise 2025: A Grande Virada da História

Fortaleza foi o epicentro das celebrações de fim de ano com a maior edição do Réveillon no Marina Park já registrada, intitulada "Edição Paradise 2025". Promovido pela Living The Paradise, em colaboração com Social Music e Lan Produções, o evento atraiu uma multidão de 40 mil pessoas, entre locais e turistas, durante cinco dias inesquecíveis de festa.

Legenda: Réveillon Marina Park Foto: LC Moreira

Este marco grandioso não só consolidou o Réveillon no Marina Park como um dos maiores eventos privados de fim de ano no Brasil, mas também propiciou um impulso significativo para a economia local. Gerando mais de três mil empregos diretos, a celebração reafirmou o papel vital do turismo na capital cearense, aquecendo setores como hotelaria, transporte e alimentação.

Legenda: Durval Lelis Foto: LC Moreira

O Marina Park Hotel foi transformado em um verdadeiro paraíso, oferecendo uma experiência variada que atendeu a todos os gostos musicais. A programação da noite da virada foi cuidadosamente curada para oferecer momentos inesquecíveis. O palco principal acolheu nomes da música nacional como Durval Lelys, Pedro Sampaio Henry Freitas, Rafa e Pipo Marques, e os DJs Tito e Davi Fernandes.

Legenda: Réveillon Marina Park Foto: LC Moreira

O "Réveillon no Marina Park - Edição Paradise 2025" não apenas celebrou a entrada de um novo ano, mas mostrou que é muito mais que uma festa: é uma tradição em ascensão e um exemplo de sucesso, celebração e alegria.

Legenda: Enio Filho, Mariana Sanford, Samuel Sales, Victória Benigno, Daniel e Marcela Magalhães Foto: LC Moreira

Veja nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Daniel, Elise, Daniel, João Victor e Rafael Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Gradvohl, Cartarina Barbosa, Fernando Bastos, Fernanda e Beto Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Marita e Francisco Albuquerque, Daniel e Elise Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Moreira, Danielle Filgueiras, Elise Gradvohl, Camila Freitas e Marita Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Sucupira e Elise Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Gil, Bruna e Gustavo Maia e Leandro Abreu Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel e Marcela Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Enio Filho e Mariana Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Gurgel e Dani Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Gurgel e Rafa Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Sucupira e Beto Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Bernardo e Cintia Maia e Carvalhinho Foto: LC Moreira

Legenda: Artur Albuquerque e Danielle Filguieras Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz, Jorge e Anny Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Benjamin Alencar e Miriam Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina Pessoa, Alice e Alexandre Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana e Wzelly Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Dani e Rafa Sanford e Michele Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Caroline e Alice Ramos Foto: LC Moreira

Legenda: Daniela Markan, Marcelo Fontenele e Jacqueline Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Moreira e Fábio Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Deib, Rafaela e Deib Otoch Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Viana e Isabela Meireles Foto: LC Moreira

Legenda: Carpegiano Bandeira, Lirís Moreira e Yuri Tomé Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Alberto e Karliane Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel Moraes, Marissa Louredo e Marcela Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Wanderson Soares e Vitória Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Kika, Homero e Mayara Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Vinicius Machado e Maria Dias Foto: LC Moreira

Legenda: LC Moreira com Rafa e Dani Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: LC Moreira, Pedro e Gustavo Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana e Lirís Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Leandro Abreu, Bruna e Gustavo Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Théa Moreira e Elise Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Marcela e Daniel Magalhães e Giana Gripp Foto: LC Moreira

Legenda: Telma Regina e Fátima Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Camila, Pedro, João Pedro e Samuel Estrela Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Medeiros e Danielle Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Xerez, Irma Marcílio e Carlos Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Tattyanna Diogo e Neto Correa Foto: LC Moreira

Legenda: Erika Chagas, Diego Marques, Victória Lima e Fernanda Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Théa Moreira e Michele Sucupira Foto: LC Moreira

Legenda: George, Martinha, Thiago e Paula Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Obino e Valéria Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa e Moises Santana, Ibsen e Geyssa Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro e Gustavo Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Brasil, Jamille, Napoleão e Mariana Tigre Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Rouquairol e Ana Cristina Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo e Isis Negrão, Luciana e Beto Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Natácia Cybelly e Alderson Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Maxmiller Lucena, Lara Maciel e Felipe Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Nayara Signéa e Watson Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Nataline Alves, Filipe Moreira e Bruna Lorrane Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Vidal e Clara Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Lara, Danielle e Alice Ramos, Ana Caroline Jucá e Maria Helena Botelho Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Filgueiras e Maria Fernanda Foto: LC Moreira

Legenda: Arthur Gil, Ariane Albuquerque, Paulo Rouquairol, Ana Cristina e Júlia Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Dominguinhos e Duda Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Fernanda, Davi, Levi e Danielle Filgueieras e Artur Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Giuliano Lima e Jéssyca Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Gradvohl, Cartarina Barbosa, Patricia Pessoa, Ana Raquel Viana e Marcos Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Glória Carvalho e Karen Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Gurgel, Dani Sanford, Michele Sucupira, Beto Ary, Rafa Sanford e Gustavo Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Maciel e Felipe Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Reveillon Marina Park Foto: LC Moreira

Legenda: LC e Adriana Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Réveillon Marina Park Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Fontenele e Daniela Markan Foto: LC Moreira

Legenda: Réveillon Marina Park Foto: LC Moreira

Legenda: Marrom e Anderson Luiz Foto: LC Moreira

Legenda: Réveillon Marina Park Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha e George Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Réveillon Marina Park Foto: LC Moreira

Legenda: Michael Dias e Ana Clara Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Parreão, Wanderson Soares e Vitória Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Sucupira e Dyva Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Rosane Gurgel, Netinha Gomes e Théa Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Nicole Nobre e Davi Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Valéria Feitosa, Maria Teresa e Rafaela Otoch Foto: LC Moreira

Legenda: Oto Oliveira e Gustavo Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre e Paulo Franco e Daniel Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Réveillon Marina Park Foto: LC Moreira

Legenda: Réveillon Marina Park Foto: LC Moreira

Legenda: Réveillon Marina Park Foto: LC Moreira

Legenda: Réveillon Marina Park Foto: LC Moreira