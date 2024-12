Bruna Biancardi e Neymar anunciam que estão à espera de segunda filha

O jogador Neymar Jr. e a influenciadora Bruna Biancardi estão à espera de mais uma filha. Os dois fizeram uma publicação anunciando a gravidez, na noite desta quarta-feira (25). As imagens mostram o chá revelação, com destaque para elementos rosa e roxo.

"Estamos vivendo uma fase tão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que ele mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos. Seja bem-vinda, filha. Que você venha com muita saúde! Estamos te esperando para completar ainda mais a nossa família", diz a legenda da publicação compartilhada.

De acordo com informações do jornalista Leo Dias, o chá revelação para familiares aconteceu em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Neymar e Bruna são pais de Mavie, de 1 ano, que aparece nas imagens beijando a barriga de Bruna. O atleta também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, da relação com Carol Dantas, e de Helena, de 6 meses, do breve envolvimento com a modelo Amanda Kimberlly. Davi também aparece nas imagens do chá revelação.

Relação entre os filhos

Neymar está atualmente em São Paulo com Bruna Biancardi e aproveitou a estadia no Brasil para que as duas filhas mais novas se conhecessem.

Recentemente, o jogador também falou sobre o impacto que Mavie tem em sua vida, destacando como a presença da filha o fez mudar. Após recusar um convite para balada, Neymar reforçou o tanto que a paternidade transformou sua visão de vida.

"Maviezinha me mudou, irmão. Minha mulher está chegando já já. Mano, esquece, minha filha me mudou demais. Posso falar para tu, é a melhor coisa do mundo. Você vai vê o serzinho e quando você vê, a sua cara, p*** que pariu, é bom demais", afirmou o atacante do Al-Hilal.